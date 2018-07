Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Moskaus Vorgehen bei der Lieferung von Hilfsgütern in die Ostukraine verteidigt. Der russische Hilfskonvoi sei von der Regierung in Kiew aufgehalten worden, beklagte Putin nach Angaben des Kremls am Freitag in einem Telefonat mit Merkel. Moskau habe daher entschieden, die Lastwagen über die Grenze zu schicken. Angesichts der humanitären Notlage der Menschen in der umkämpften Region wäre "jede weitere Verzögerungen inakzeptabel" gewesen, hieß es in der Mitteilung weiter. Das Telefonat ging nach Angaben des Kreml von Merkel aus.

