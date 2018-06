Iswaryne (AFP) Trotz internationaler Warnungen hat Russland am Freitag eigenmächtig Fakten geschaffen und einen Hilfskonvoi über die Grenze in die Ukraine geschickt. Während Kiew und die Europäische Union von einer "direkten Invasion" sprachen, warf Moskau der ukrainischen Führung vor, für ihre "Ziele und geopolitischen Pläne Menschenleben zu opfern". Das Tauziehen um den Konvoi, der am Nachmittag offenbar Lugansk erreichte, verschärfte die Spannungen vor dem Besuch der Bundeskanzlerin in Kiew.

