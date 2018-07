Paris (AFP) Nach 24-stündiger Verzögerung wegen schlechten Wetters hat eine Rakete zwei Satelliten für das künftige europäische Navigationssystem Galileo ins All gebracht. Die russische Sojus-Rakete startete am Freitag vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana, wie live im Internet übertragene Bilder zeigten. Die beiden Satelliten - Galileo Sat-5 und Sat-6 - sollten in eine Erdumlaufbahn in 23.522 Kilometern Höhe gebracht werden. Eigentlich hätte die Sojus-Rakete bereits am Donnerstag starten sollen; wegen schlechten Wetters musste der Start aber verschoben werden.

