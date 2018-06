Hamburg (SID) - Der FC St. Pauli hat am dritten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga seinen ersten Sieg eingefahren. Der Kiezklub kam gegen den SV Sandhausen durch ein Last-Minute-Tor von Lasse Sobiech zu einem insgesamt glücklichen 2:1 (1:1) und verbesserte sein Konto auf vier Punkte. Sandhausen bleibt mit einem Zähler im Tabellenkeller.

"Der Druck war vor dem Spiel groß. Ich muss damit umgehen können. Natürlich bin ich sehr froh und erleichtert nach dem Sieg", sagte Pauli-Trainer Roland Vrabec, der nach den ersten beiden Spielen schon in die Kritik geraten war, anschließend bei Sky.

Die Gäste konnten sich nach dem 1:4-Debakel im Pokal bei Drittligist Arminia Bielefeld an der Elbe einigermaßen rehabilitieren, verpassten am Ende aber ihren zweiten Punkt. Vor 26.581 Zuschauern hatte Christopher Nöthe die Gastgeber bereits in der 4. Minute in Führung gebracht. In der 23. Minute gelang dann Rene Gartler der verdiente Ausgleich für die Gäste. Sobiech schlug kurz vor dem Abpfiff nach einem Standard zu.

Sandhausen hatte bereits nach zwölf Minuten eine hervorragende Chance durch Marco Thiede, die Pauli-Torwart Philipp Tschauner aber mit einem tollen Reflex zunichte machte. Beim Ausgleichtreffer war der Keeper dann machtlos.

St. Pauli fiel anschließend nicht mehr viel ein und lud die Kurpfälzer immer wieder zu Kontern ein. Sandhausen hatte nach der Pause durch Gartler noch zwei hervorragende Chancen zur Führung, doch Tschauner war jeweils zur Stelle. Sandhausen war anschließend die bessere Mannschaft, konnte seine Überlegenheit aber nicht in ein zweites Tor ummünzen.

Tschauner und Sören Gonther waren die besten Hamburger. Bei Sandhausen wussten vor allem Torschütze Gartler und Stefan Kulovits zu überzeugen.