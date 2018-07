Neu Delhi (AFP) Die US-Modekette Gap will in den kommenden Jahren 40 Filialen in Indien eröffnen. Dies sei ein "wichtiger nächster Schritt" für die weltweite Wachstumsstrategie, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die ersten Filialen sollen 2015 in der Hauptstadt Neu Delhi und in der Metropole Mumbai eröffnet werden. Gap will vom zunehmenden Marken-Bewusstsein einer wachsenden indischen Mittelschicht profitieren. Die Hälfte der 1,25 Milliarden Bewohner ist unter 25; immer mehr Inder tragen Jeans und T-Shirt statt Sari oder Salwar Kamiz. Gap ist bereits in 50 Ländern vertreten und expandierte zuletzt massiv in China.

