Suleimanija (AFP) Die kurdischen Kämpfer im Irak haben nach eigenen Angaben eine Offensive gegen die Stadt Dschalaula im Nordosten von Bagdad gestartet. Der Angriff auf den von der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) gehaltenen Ort habe am Freitagmorgen begonnen, sagte ein Vertreter der Kurdenpartei Patriotische Union Kurdistans (PUK) der Nachrichtenagentur AFP. Demnach wurden bei den Gefechten in Dschalaula auf beiden Seiten Kämpfer getötet.

