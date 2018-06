Tokio (AFP) Zwei Tage nach den verheerenden Erdrutschen in der westjapanischen Stadt Hiroshima ist die Suche nach den noch mehr als 50 Vermissten aus Sorge vor weiteren Schlammlawinen unterbrochen worden. Die Regierung in Tokio habe angeordnet, alle Bergungskräfte aus zwei Vierteln am Stadtrand abzuziehen, sagte ein örtlicher Polizeisprecher am Freitag. Bereits vorher hatte die Stadt 4400 Einwohner zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert, Zehntausenden wurde empfohlen, sich vorsichtshalber in Sicherheit zu bringen.

