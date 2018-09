Sanaa (AFP) Tausende Unterstützer des schiitischen Rebellenkommandeurs Abdulmalik al-Huthi haben sich am Freitag in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa zu einem neuen Großprotest gegen die Regierung versammelt. Sie kamen in mehreren Vororten zusammen, um nach den Freitagsgebeten auf der Straße zum Flughafen im Norden der Stadt zu demonstrieren, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Al-Huthi hatte der Regierung zuvor ein Rücktrittsultimatum bis Freitag gesetzt.

