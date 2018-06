Berlin (dpa) - Zu den geplanten Waffenlieferungen an die Kurden im Irak findet am 1. September eine Sondersitzung des Bundestags statt. Darauf einigten sich am frühen Abend die Fraktionen des Bundestages, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin erfuhr.

