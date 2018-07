Donezk (dpa) - Erste Lastwagen aus dem russischen Hilfskonvoi für die Ostukraine sind eigenmächtig auf ukrainisches Staatsgebiet gefahren. Das meldeten russische Agenturen vom russischen Grenzübergang Donezk. Moskau hatte zuvor mitgeteilt, nach tagelangem Tauziehen nicht mehr auf das Einverständnis des Roten Kreuzes zu warten. Auch in Polen werden Hilfstransporte für Flüchtlinge aus der Ostukraine und für das ukrainische Militär vorbereitet. Das Verteidigungsministerium in Warschau will Lebensmittel und Decken für die ukrainischen Soldaten liefern. In ganz Polen werden Kleidung und Lebensmittel gesammelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.