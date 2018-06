Kuala Lumpur (dpa) - Ein Flugzeug mit den sterblichen Überresten von 20 malaysischen Opfern der MH17-Katastrophe in der Ukraine ist in Kuala Lumpur gelandet. Am Flughafen waren Familienangehörige und Regierungsvertreter versammelt. Die Opfer wurden mit militärischen Ehren empfangen. Der Tag ist ein offizieller Trauertag. Die Menschen im ganzen Land wollten eine Schweigeminute abhalten, sobald die Särge in die bereitstehenden Leichenwagen gehoben worden sind. Beim Absturz von Flug MH17 waren am 17. Juli insgesamt 298 Menschen umgekommen.

