Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist bereit, vor dem Bundestag eine Regierungserklärung zu Waffenlieferungen in den Irak abzugeben. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Bundesregierung will am kommenden Mittwoch eine abschließende Entscheidung über die Aufrüstung der kurdischen Streitkräfte für den Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat treffen. Im Gespräch ist die Lieferung von Handfeuerwaffen und Panzerabwehrraketen. Anschließend soll sich der Bundestag in einer Sondersitzung mit dem Thema befassen. Ein Mitspracherecht hat der Bundestag nicht.

