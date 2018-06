Washington (dpa) - US-Verteidigungsminister Chuck Hagel hat die Terrormiliz Islamischer Staat als extreme Bedrohung für die Vereinigten Staaten bezeichnet. Es sei weit mehr als eine Terrorgruppe, sagte Hagel. Sie sei so hoch entwickelt und gut finanziert wie keine andere. Hagel schloss nicht aus, auch Luftangriffe gegen IS-Stellungen in Syrien in Betracht zu ziehen. Man denke über alle Optionen nach, sagte er auf konkrete Nachfrage eines Reporters.

