Kiew (dpa) - Unter scharfem Protest der Regierung in Kiew ist der russische Hilfskonvoi ohne Erlaubnis über die Grenze in die Ostukraine gerollt. Nach wochenlangem Streit wollte Moskau nicht länger auf das Einverständnis des Roten Kreuzes und der Regierung in Kiew warten. Alle 280 Lastwagen seien auf die ukrainische Seite gefahren, teilte die russische Zollverwaltung mit. "Das ist eine direkte Invasion", sagte der ukrainische Geheimdienstchef Valentin Naliwajtschenko. Die ersten Lastwagen trafen nach Angaben der prorussischen Separatisten am Nachmittag in Lugansk ein.

