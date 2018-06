New York (dpa) - Wegen der Krise in der Ukraine hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eilig eine Sondersitzung einberufen. Um 21 Uhr MESZ will sich das mächtigste UN-Gremium in New York mit der Lage nach dem Grenzübertritt eines russischen Hilfskonvois in die Ostukraine befassen.

Dabei will Oscar Fernandez-Taranco vom Politischen Amt der UN die Mitglieder über die Situation informieren. Die Sitzung soll nicht öffentlich sein.