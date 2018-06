New York (dpa) - Wegen der Krise in der Ukraine hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eilig eine Sondersitzung einberufen. Um 21 Uhr deutscher Zeit wollte sich das mächtigste UN-Gremium in New York mit der Lage nach dem Grenzübertritt eines russischen Hilfskonvois in die Ostukraine befassen. Der Konvoi war unter scharfem Protest der Regierung in Kiew ohne Erlaubnis über die Grenze gerollt. Nach wochenlangem Streit wollte Moskau nach eigenen Angaben nicht länger auf das Einverständnis des Roten Kreuzes und der ukrainischen Regierung warten.

