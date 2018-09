Upgant-Schott (dpa) - Ein auf einem Schulgelände in Niedersachsen gefundenes schwer verletztes Mädchen ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Wie die Polizei mitteilte, wurde "massive Gewalt" gegen die Sechsjährige ausgeübt. Das Kind habe Verletzungen am Oberkörper und am Kopf und sei in ein künstliches Koma versetzt worden. Drei spielende Kinder hatten die Kleine gestern auf dem Gelände einer Grundschule in Upgant-Schott gefunden und sofort Hilfe geholt. Zunächst schlossen die Fahnder auch einen Unfall nicht aus.

