Berlin billigt Verkauf von RWE-Tochter an russischen Investor

Berlin/Essen (dpa) - Die Bundesregierung hat den umstrittenen Verkauf der RWE-Öl- und Gas-Fördertochter Dea an eine Investorengruppe um den russischen Oligarchen Michail Fridman gebilligt. Das bestätigte ein Sprecher der Investorengruppe LetterOne am Freitag. Die 5,1 Milliarden Euro schwere Transaktion gilt angesichts der Ukraine-Krise und der Rolle Moskaus in dem Konflikt als heikel. Die Bundesregierung hat bei Außenhandelsgeschäften, die als politisch sensibel gelten, ein Mitspracherecht. Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission hatten den Verkauf bereits zugestimmt. RWE will das Geschäft noch in diesem Jahr abschließen.

Lokführer werfen Bahn Provokation vor - noch kein Streik

Dortmund/Berlin (dpa) - Den Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn könnten möglicherweise bald auch Fahrgäste zu spüren bekommen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hielt ihre Streikdrohung am Freitag aufrecht. Zunächst aber ruft sie ihre Mitglieder am kommenden Mittwoch (27.8.) zu einer Protestversammlung in Fulda auf. Auswirkungen auf den Bahnverkehr seien dieses Mal noch nicht zu erwarten, sagte Gewerkschaftssprecher Stefan Musiol am Freitag. "Wir warten diesen Aktionstag ab und dann sehen wir weiter." GDL-Chef Claus Weselsky bezeichnete das jüngste Tarifangebot des Unternehmens in den "Ruhr Nachrichten" (Freitag) als Provokation.

Kartellamt verhängt Buße wegen illegaler Preisvorgaben für Matratzen

Bonn/Bochum (dpa) - Das Bundeskartellamt hat ein Bußgeld von 8,2 Millionen Euro gegen einen Matratzenhersteller wegen unzulässiger Preisvorgaben verhängt. Die Wettbewerbshüter werfen der Recticel Schlafkomfort GmbH vor, zwischen Juli 2005 und Dezember 2009 beim Vertrieb von Matratzen der Marke Schlaraffia mit Händlern Mindestpreise vereinbart zu haben. Einigen Händlern sei auch mit Lieferverzögerungen oder rechtlichen Schritten gedroht worden, wenn sie ihre Angebote nicht an die von dem Unternehmen vorgegebenen Preise anpassten, teilte die Behörde am Freitag mit. Das verhängte Bußgeld ist noch nicht rechtskräftig.

Rocket Internet sichert sich weiteren Aktionär

Stuttgart (dpa) - Die Start-up-Schmiede Rocket Internet holt vor einem möglichen Börsengang einen weiteren Aktionär ins Boot. Der Investor Holtzbrinck Ventures steigt mit 2,5 Prozent bei Rocket ein, wie beide Unternehmen am Freitag mitteilten. Dafür tauscht der enge Verbündete seine Beteiligungen an sieben von Rocket Internet gegründeten Firmen. Dazu zählen die Möbelhändler Home24 Westwing sowie der Lieferdienst HelloFresh. Die Transaktion helfe Rocket, größere Anteile an seinem Firmennetz zu halten, hieß es. Für Herbst wird ein Börsengang der Berliner Start-up-Fabrik erwartet.

Deutsche Aktien vor Reden wichtiger Notenbanker im Minus

Frankfurt/Main (dpa) - Vor den Reden wichtiger Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole ist der Dax am Freitag etwas unter Druck geraten. Der Leitindex fiel nach einem verhaltenen Start um 0,64 Prozent auf 9341 Punkte. Wieder aufgeflammte Sorgen um eine Eskalation der Ukraine-Krise belasteten den Markt und hatten das Börsenbarometer zwischenzeitlich um mehr als ein Prozent ins Minus gedrückt. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3267 (Donnerstag: 1,3262) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7538 (0,7540) Euro.