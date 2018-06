Jerusalem (AFP) Bei einem Granatenangriff auf den Süden Israels ist am Freitag ein vierjähriges Kind getötet worden. Das aus dem Gazastreifen abgefeuerte Geschoss sei in der Nähe eines Kindergartens in Sdot Negev eingeschlagen und habe das Kind getötet, erklärte das Militär. Nach Angaben der Polizei war das Opfer vier Jahre alt. Damit stieg die Zahl der zivilen israelischen Todesopfer im Gaza-Konflikt zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas auf vier.

