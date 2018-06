Washington (dpa) - Die USA haben Moskau für die Entsendung eines Hilfskonvois in die Ukraine ohne Zustimmung Kiews verurteilt. "Russland muss seine Fahrzeuge sofort vom Gebiet der Ukraine zurückziehen", sagte John Kirby, Sprecher im Verteidigungsministerium am Freitag in Washington.

Zugleich drohte er indirekt mit neuen Sanktionen. Washington werde mit seinen Partnern über weitere Konsequenzen beraten. Man sei sehr besorgt über die Lage, sagte er.