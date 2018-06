Berlin (SID) - Die Schwimm-Europameisterschaften 2018 werden in Glasgow ausgetragen. Diese Entscheidung gab der europäische Verband LEN am Freitag am Rande der EM in Berlin bekannt. Schottland ist damit erstmals Gastgeber für die europäischen Titelkämpfe der Schwimmer. 2016 richtet London im Olympia-Schwimmstadion von 2012 die EM aus.