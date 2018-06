Berlin (SID) - Der Olympiavierte Steffen Deibler, der deutsche Vizemeister Christian Diener und Bronzemedaillengewinner Jan-Philip Glania sind bei der Heim-EM der Schwimmer in Berlin unter den besten Drei ins Halbfinale eingezogen. Deibler (Hamburg) war in 52,22 Sekunden Vorlaufzweiter über seine Paradestrecke 100 m Schmetterling.

"Das war in Ordnung, das passt so", sagte der 27-Jährige, der über 50 m Schmetterling als Achter enttäuscht hatte, "es war langsamer als erwartet. Da ist noch was drin. Heute Abend geht es volle Hütte ins Finale."

Diener (Potsdam) qualifizierte sich über 200 m Rücken in 1:58,74 Minuten ebenfalls als Nummer zwei für den Zwischenlauf am Abend. Der 21-Jährige ließ Glania (Frankfurt/Main), der ihm über 100 m Bronze vor der Nase weggeschnappt hatte, um 17 Hundertstelsekunden einen Platz hinter sich.

Auch der Essener Hendrik Feldwehr erreichte als Achter über 50 m Brust in 27,66 Sekunden das Halbfinale. Ins Finale über 1500 m Freistil schwamm Freiwasser-Europameisterin Isabelle Härle (Essen) als Achte in 16:25,05 Minuten. Die deutsche Meisterin Sarah Köhler (Frankfurt/Main), Siebte über 800 m, scheiterte als Zehnte ebenso wie Leonie Antonia Beck (Würzburg) als Zwölfte.