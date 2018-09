Madrid (AFP) Um an Geld für ihren Traumberuf als Sängerin zu gelangen, hat eine junge Spanierin in der Dominikanischen Republik ihre eigene Entführung inszeniert. Laut Polizeiangaben vom Freitag war die 22-Jährige vor einer Woche nach Santo Domingo geflogen, ohne ihrer Familie Bescheid zu sagen, und traf sich dort mit einem Mann, den sie im Internet kennengelernt hatte. Am Tag nach der Ankunft erhielt ihr Vater einen Anruf im heimischen Katalonien, in dem ihm der Mann mit südamerikanischem Akzent sagte, seine Tochter sei entführt worden.

