Berlin (dpa) - Trotz Wetterkapriolen rechnen die deutschen Campingplatz-Betreiber in diesem Jahr mit Rekordzahlen.

"Die Chancen stehen gut, dass die Campingplatzwirtschaft am Ende des Jahres ein deutliches Plus von circa fünf Prozent aufweisen wird", zog der Bundesverband Campingwirtschaft in Deutschland am Freitag in Berlin eine positive Saisonbilanz.

Im vergangenen Jahr gab es rund 26 Millionen Übernachtungen auf Campingplätzen in Deutschland.