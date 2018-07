Berlin (AFP) Die Bundeswehr hat ihre Hilfsflüge in den Nordirak am Freitag fortgesetzt. Eine Maschine vom Typ Antonow startete am frühen Morgen vom Flughafen Halle/Leipzig aus in Richtung der Kurdenmetropole Erbil, wie ein Sprecher der Luftwaffe bestätigte. An Bord des Flugzeugs befinden sich demnach etwa 60 Tonnen Lebensmittel und mehr als acht Tonnen Sanitätsmaterial, das von Österreich zur Verfügung gestellt wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.