Moskau (AFP) Die russische Regierung hat ihren seit Tagen an der Grenze festsitzenden Hilfskonvoi offenbar ohne das Einverständnis Kiews in die Ukraine geschickt. Wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete, passierten die ersten zehn Lastwagen des Konvois am Freitag die Grenzlinie. Sie fuhren demnach bis zum ukrainischen Zoll im Transitbereich vor.

