Kiew (AFP) Nach mehrtägiger Verzögerung und einer eigenmächtigen Grenzüberfahrt sind erste Lastwagen der russischen Hilfskonvois offenbar im ostukrainischen Lugansk angekommen. Ein Rebellensprecher sagte der russischen Nachrichtenagentur Interfax, dass die ersten Fahrzeuge am Freitag in der Separatistenhochburg eingetroffen seien. Eine unabhängige Bestätigung hierfür lag zunächst nicht vor. Ein britischer Journalist, der früher gelegentlich für russische Staatsmedien arbeitete, veröffentlichte im Internet Fotos, die nach seiner Darstellung die Ankunft des Konvois in Lugansk zeigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.