Washington (AFP) Die US-Regierung hat vor einer extremen Bedrohung durch die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Nordirak gewarnt. Die IS-Kämpfer seien besser bewaffnet, ausgebildet und finanziert als jede andere bisher bekannte "Terrorgruppe", sagte Verteidigungsminister Chuck Hagel am Donnerstag. Generalstabschef Martin Dempsey erklärte, ein Sieg über die Dschihadisten sei nur möglich, wenn diese auch in Syrien bekämpft würden.

