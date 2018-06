Berlin (dpa) - Die Panzerung der bis zu 50 Jahre alten Bundeswehr-Transportflugzeuge vom Typ Transall bietet nach Angaben des Herstellers keinen ausreichenden Schutz mehr gegen Angriffe. "Leib und Leben der sich an Bord befindlichen Soldaten sind damit u.E. gegen die ballistische Bedrohung im Einsatz nicht mehr verlässlich geschützt", zitiert das ARD-Hauptstadtstudio aus einem Brief des Unternehmens Garant GmbH, das die Schutzplatten für die Bordwand hergestellt hat. Mit den Transall-Maschinen werden auch Regierungsmitglieder in Krisengebiete transportiert.

