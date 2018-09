Berlin (AFP) Der Bundestag soll am 1. September in einer Sondersitzung über die geplanten Waffenlieferungen an die irakischen Kurden debattieren. Darauf verständigten sich die Koalitionsfraktionen von Union und SPD, wie die beiden Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer und Christine Lambrecht am Samstag in Berlin mitteilten. Details der geplanten Waffenlieferungen in den Nordirak werden derzeit vom Verteidigungsministerium und weiteren beteiligten Ressorts sowie auch auf internationaler Ebene abgestimmt. Einen Termin für die Lieferungen gibt es bislang offiziell noch nicht.

