Kiew (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Samstag zu ihrem ersten Besuch in der Ukraine seit Beginn der Krise mit Russland eingetroffen. In der Hauptstadt Kiew will Merkel mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko über die Lage beraten, die sich am Vortag mit dem eigenmächtigen Grenzübertritt eines russischen Hilfskonvois in die Ukraine noch einmal verschärft hat.

