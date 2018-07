Frankfurt/Main (AFP) Bei der Lufthansa sind neue Streiks nicht ausgeschlossen. Die Pilotenvereinigung Cockpit teilte am Freitagabend in Frankfurt am Main mit, die Verhandlungen mit der Fluggesellschaft seien gescheitert. Gegen den vom Unternehmen geplanten "Kahlschlag" seien nun "weitere Arbeitskampfmaßnahmen" beschlossen worden. Mit diesen müsse "ab sofort" gerechnet werden. Die genauen Termine würden "jeweils vorab bekannt gegeben".

