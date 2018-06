Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sieht ungeachtet der geplanten Waffenlieferungen an die Kurden im Nordirak keinen grundsätzlichen Kurswechsel in der deutschen Rüstungsexportpolitik. Die Entscheidung der Regierung sei ein "tiefer Einschnitt", aber "weder ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel noch eine Abkehr von einer an politischen Lösungen orientierten Außenpolitik", sagte Steinmeier der in Dresden erscheinenden "Sächsischen Zeitung" vom Samstag. Es sei jedoch "in einer Welt in Unordnung" nicht möglich, "immer gleich kategorische Antworten geben zu wollen".

