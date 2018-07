Spa (SID) - Etwas überraschend hat der Finne Valtteri Bottas die Bestzeit im dritten Training zum Großen Preis in Spa (Sonntag, 14.00 Uhr/RTL und Sky) gesetzt. Der Williams-Pilot lag auf der abtrocknenden Strecke in den Ardennen in 1:49,465 Minuten vor dem zweimaligen Saisonsieger Daniel Ricciardo (Australien/1:49,733) im Red Bull und WM-Spitzenreiter Nico Rosberg (Wiesbaden/1:49,739) im Mercedes.

Zeitgleich dahinter landeten die Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen (Finnland) im Ferrari und Lewis Hamilton (England/beide 1:49,817) im zweiten Silberpfeil.

Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim/1:50/814) führte im Red Bull ein deutsches Trio auf den Plätzen 13, 14 und 15 vor Nico Hülkenberg (Emmerich/1:50,866) im Force India und Sauber-Pilot Adrian Sutil (Gräfelfing/1:50,962) an. Debütant André Lotterer (Duisburg/1:55,008) landete im Caterham nur auf dem 22. und damit letzten Platz.