London (dpa) - Im ersten Spiel nach dem WM-Triumph sind die deutschen Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker und Mesut Özil mit dem FC Arsenal zu einem glücklichen 2:2 beim FC Everton gekommen. Lukas Podolski hatte es am zweiten Spieltag der englischen Premier League nicht in den Kader der Gunners geschafft. Nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand sicherten Aaron Ramsey mit seinem Treffer in der 84. Spielminute und Oliver Giroud den Nord-Londonern in der Schlussphase noch einen Zähler.

