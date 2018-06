Berlin (dpa) - 1899 Hoffenheim hat vorübergehend die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga erobert. Die Kraichgauer besiegten den FC Augsburg mit 2:0 und setzten sich vor Hannover 96 und Titelverteidiger Bayern München. Nach der Pokal-Blamage in Dresden hat der FC Schalke 04 seine Fans erneut enttäuscht: Der Vorjahresdritte verlor 1:2 in Hannover. Hertha BSC musste sich mit einem 2:2 gegen Werder Bremen begnügen. Aufsteiger 1. FC Köln und Fast-Absteiger Hamburger SV trennten sich 0:0. Eintracht Frankfurt feierte einen 1:0-Sieg gegen den SC Freiburg.

