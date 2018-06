Dortmund (SID) - Das Bundesliga-Duell Hamburger SV gegen Meister und Cupverteidiger Bayern München ist in der zweiten Hauptrunde des Vereinspokals des Deutschen Fußball-Bundes (28./29. Oktober) das Schlagerspiel. Das ergab am Samstagabend die Auslosung für die insgesamt 16 Begegnungen beim Pay-TV-Sender Sky.

Neben dem "ewigen" Nord-Süd-Hit ermittelte die mexikanische Fernsehmoderatorin Vanessa Huppenkothen als Losfee die Begegnung Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach als zweiten Erstliga-Vergleich in der Runde der besten 32. Vorjahresfinalist Borussia Dortmund muss bei Zweitligist FC St. Pauli antreten.

Die Zweitrunden-Gewinner erreichen das Achtelfinale (3./4. März). Die Runde der besten Acht ist für den 7./8. April angesetzt. Die Teilnehmer für das Endspiel am 30. Mai in Berlin werden im Halbfinale am 28./29. April ermittelt.

Auslosung der zweiten Hauptrunde im Vereinspokal des Deutschen Fußball-Bundes (Spiele am 28./29. Oktober 2014):

1. FC Magdeburg - Bayer Leverkusen

Chemnitzer FC - Werder Bremen

Arminia Bielefeld - Hertha BSC

Kickers Offenbach - Karlsruher SC

Dynamo Dresden - VfL Bochum

MSV Duisburg - 1. FC Köln

Würzburger Kickers - Eintracht Braunschweig

1860 München - SC Freiburg

Hamburger SV - Bayern München

1899 Hoffenheim - FSV Frankfurt

VfR Aalen - Hannover 96

1. FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth

VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim

RB Leipzig - Erzgebirge Aue

FC St. Pauli - Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach