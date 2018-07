Madrid (SID) - Wegen zwei Backpfeifen für den vierten Offiziellen im Finalrückspiel um den spanischen Fußball-Supercup muss Trainer Diego Simeone von Meister Atletico Madrid eine lange Sperre fürchten. Dem Argentinier droht wegen seiner Tätlichkeit beim 1:0-Sieg seines Teams gegen Pokalsieger Real Madrid (Hinspiel: 1:1) und Fortsetzung seiner Coaching-Tätigkeit trotz des Platzverweises eine drei- bis siebenwöchige Verbannung von der Bank.

Simeone hatte in der Neuauflage des Champions-League-Finales nach 25 Minuten aus Verärgerung über Schiedsrichter David Fernandez Borbalan die Beherrschung verloren. Weil der Referee Atletico-Spieler Juanfran nach einer Behandlung am Spielfeldrand nicht wieder auf den Rasen ließ, attackierte Simeone den vierten Offiziellen mit zwei "Wischern" an den Wangen.

Nach seiner Roten Karte jedoch gab Atleticos Trainer auch noch aus der ersten Reihe der Tribüne Anweisungen für sein Team, was die Strafe gegen den Ex-Profi noch erhöhen dürfte.