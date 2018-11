New York (dpa) - New Yorker sind zwar stolz darauf, in der "Stadt die niemals schläft" zu leben - doch einer neuen Studie zufolge gehen sie sogar ziemlich früh schlafen. Unter den großen Metropolen der USA schläft New York sogar als erstes. Das geht aus der Auswertung von Zehntausenden Daten hervor, die die Träger von Fitnessarmbändern übertragen haben. Demnach gehen die Menschen im australischen Brisbane am frühesten ins Bett, im Schnitt um 22.57 Uhr. Moskauer sind die letzten und beenden den Tag erst um 0.46 Uhr. In München schläft man im Schnitt 6.48 Stunden, in Berlin eine Minute mehr.

