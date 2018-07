London (AFP) Eine Woche nach der Entdeckung von 34 afghanischen Flüchtlingen sowie eines Toten in einem Schiffscontainer in England sind zwei mutmaßliche Schleuser angeklagt worden. Die beiden 33 und 34 Jahre alten Lkw-Fahrer aus Nordirland sollen sich wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung vor Gericht verantworten, wie die britische Polizei am Samstag mitteilte. Sie sollten demnach im Laufe des Tages vor einem Gericht in Chelmsford im Südosten Englands erscheinen.

