Teheran (AFP) Der Iran will der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) auch weiterhin den Zugang zum Militärstützpunkt Partschin verweigern. Verteidigungsminister Hossein Dehgan sagte am Samstag der Nachrichtenagentur Isna, die UN-Experten hätten die Militärbasis bei Teheran vor 2005 mehrfach inspiziert und Proben genommen, jedoch nichts Illegales gefunden. Es gebe keinerlei Grund für einen neuen Besuch in Partschin, weil dort seit der letzten Inspektion nichts Neues passiert sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.