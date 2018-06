Tokio (AFP) Drei Tage nach den Erdrutschen in der westjapanischen Stadt Hiroshima ist die Zahl der Todesopfer auf 42 gestiegen. Bergungskräfte entdeckten am Samstag zwei weitere Leichen in den Trümmern, wie ein Polizeisprecher sagte. Die knapp 3000 Rettungskräfte hatten die ganze Nacht über nach Überlebenden gesucht. 43 Menschen galten noch als vermisst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.