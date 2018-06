Berlin (dpa) - Am 1. September wird der Bundestag die Waffenlieferungen an Kurden im Irak bei einer Sondersitzung besprechen. Darauf haben sich nach dpa-Informationen die Fraktionen am Abend geeinigt. Kanzlerin Angela Merkel wird eine Regierungserklärung abgeben. Die Waffenlieferungen sind quer durch alle Fraktionen umstritten, breite Ablehnung gibt es vor allem in der Opposition. Merkel und die zuständigen Minister wollen am kommenden Mittwoch abschließend entscheiden.

