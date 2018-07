Kiew (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel ist zu einem Kurzbesuch in der Ukraine eingetroffen. In Kiew sind Gespräche mit Präsident Petro Poroschenko und Regierungschef Arseni Jazenjuk geplant. Merkel will sich außerdem mit Bürgermeistern mehrerer Städte austauschen. Es ist ihre ersten Reise in die Ukraine seit dem Beginn der Krise mit Russland. Die Kanzlerin will damit ein Zeichen der Unterstützung für die Regierung in Kiew setzen. Deutschland bemüht sich mit anderen westlichen Staaten um eine Waffenruhe in der Ostukraine.

