Upgant-Schott (dpa) - Die Polizei sucht im Fall eines schwer verletzten Mädchens im ostfriesischen Upgant-Schott nach Zeugen. Sie wollen vor allem mit einem Mann sprechen, der auf Videoaufnahmen von dem Schulgelände zu sehen ist. Der Gesuchte sei noch nicht gefunden, sagte eine Polizeisprecherin. Was genau mit dem Mädchen geschah, ist weiter unklar. Kinder hatten die schwer verletzte Sechsjährige am Donnerstag gefunden. Sie war nicht mehr ansprechbar. Ärzte versetzten sie in ein künstliches Koma.

