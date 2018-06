Frankfurt/Main (dpa) - Lufthansa-Passagiere müssen erneut mit massiven Piloten-Streiks rechnen. Mitten in der Ferienzeit kündigte die Vereinigung Cockpit einen Ausstand an, mit dessen Beginn "ab sofort" gerechnet werden müsse. Hintergrund ist ein Streit über die Übergangsrente für die Piloten. Die Lufthansa-Kapitäne gehen derzeit im Schnitt mit knapp 59 Jahren in den bezahlten Vorruhestand. Lufthansa will das Eintrittsalter merklich erhöhen. Cockpit verlangt zudem Verdienststeigerungen um zehn Prozent.

