Frankfurt/Main (dpa) - Zum Ende der Ferienzeit drohen bei der Lufthansa neue Streiks der Piloten. Zuletzt waren im April tausende Lufthansa-Flüge ausgefallen, weil die Piloten streikten. Die Vereinigung Cockpit teilte am Abend mit, dass die Verhandlungen über die Übergangsrenten für die Piloten gescheitert seien. Ab sofort müsse mit Streiks gerechnet werden. Die genauen Termine will die Gewerkschaft jeweils vorab rechtzeitig bekanntgegeben. In dem Konflikt geht es um höhere Gehälter und die Übergangsrenten für die 5400 Piloten bei Lufthansa, Germanwings und Lufthansa Cargo.

