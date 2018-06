Klein EM-Dritter vom Turm - Hausding Vierter

Berlin (dpa) - Turmspringer Sascha Klein hat bei den Europameisterschaften in Berlin die Bronzemedaille gewonnen. Der WM-Dritte musste sich am Samstag mit 530,90 Punkten dem Russen Victor Minibajew und dem Briten Thomas Daley geschlagen geben. Minibajew erreichte 586,10 Zähler, Daley kam auf 535,45 Punkte. Nach dreimal Gold und einmal Silber belegte Patrick Hausding nach 515,40 Punkten den vierten Rang. Kleins Podestplatz war der achte der deutschen Wasserspringer im neunten Wettbewerb bei den Heim-Europameisterschaften.

Rosberg holt Pole in Spa vor Teamkollege Hamilton - Vettel Dritter Spa-Francorchamps (dpa) - Mercedes-Pilot Nico Rosberg startet beim Großen Preis von Belgien von der Pole-Position. Der WM-Spitzenreiter fuhr am Samstag in der Qualifikation zum zwölften Formel-1-Saisonlauf in 2:05,591 Minuten die Bestzeit. Sein britischer Teamkollege Lewis Hamilton belegte auf der nassen Piste in Spa-Francorchamps den zweiten Platz. Der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel aus Heppenheim kam im Red Bull mit 2,126 Sekunden Rückstand auf Rosberg auf Rang drei. Debütant André Lotterer aus Duisburg wurde im Caterham Vorletzter. Rosberg holte bereits seine siebte Pole-Position in diesem Jahr und die vierte in Serie.

Paralympics-Sieger Markus Rehm sichert sich EM-Gold

Swansea (dpa) - Paralympics-Sieger Markus Rehm ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften der Sportler mit Handicap den Titel im Weitsprung gewonnen. Der deutsche Meister siegte am Samstag im walisischen Swansea in seiner Startklasse überlegen mit einer Weite von 7,63 Metern. Einen Tag nach seinem 26. Geburtstag verfehlte der Weltrekordler bei schwierigen äußeren Bedingungen aber die 8-Meter-Marke klar.

Startkrise beim 1. FC Nürnberg - 0:1 gegen FSV Frankfurt Nürnberg (dpa) - Der 1. FC Nürnberg muss den nächsten herben Rückschlag verkraften. Der Aufstiegsfavorit verlor am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga sein Heimspiel gegen den FSV Frankfurt 0:1 (0:1). Ausgerechnet der Neu-Frankfurter und Ex-Nürnberger Hanno Balitsch erzielte vor 26 856 Zuschauern in der 29. Minute das Tor des Tages für die Gäste, die ihren ersten Saisonsieg bejubelten. Eine Woche nach der 2:3-Pleite im DFB-Pokal gegen den Viertligisten Würzburg unterlag Fortuna Düsseldorf dem Karlsruher SC mit 0:2 (0:1). Vor 30 278 Zuschauern waren Manuel Gulde (19. Minute) und Reinhold Yabo (65.) für die Gäste erfolgreich.

Silber für Hürdenläufer Hannemann und Diskuswerfer Prüfer in Nanjing

Nanjing (dpa) - Die deutschen Athleten haben bei den Olympischen Jugendspielen im chinesischen Nanjing einen erfolgreichen siebten Wettkampftag erlebt. Henrik Hannemann gewann am Samstag über 110 Meter Hürden die Silbermedaille. Der 17-Jährige benötige 13,40 Sekunden und musste nur dem Jamaikaner Jaheel Hyde den Vortritt lassen. Ebenfalls Silber ging an den Diskuswerfer Clemens Prüfer, der beim Sieg des Chinesen Yulong Cheng die Weite von 63,52 Meter erreichte. Im Modernen Fünfkampf der Frauen sicherte sich Anna Matthes die Bronzemedaille.

US-Schwimmerin Ledecky bricht Weltrekord über 400 Meter Freistil

Gold Coast (dpa) - Schwimm-Olympiasiegerin Katie Ledecky hat bei den Panpazifischen Spielen im australischen Gold Coast ihren eigenen Weltrekord über 400 Meter Freistil verbessert. Die 17-jährige US-Amerikanerin gewann am Samstag das Finalrennen in 3:58,37 Minuten. Die Schülerin, die auch die Weltbestzeiten über 800 und 1500 Meter hält, verbesserte ihre am 10. August bei den US-Meisterschaften aufgestellte Bestmarke um 49 Hundertstelsekunden. Zuvor hatte Ledecky in Gold Coast bereits Gold über 200 und 800 Meter sowie in der 4 x 200 Meter Frauen-Staffel gewonnen.

Triathlet Gregor Buchholz Dritter beim WM-Rennen in Stockholm

Stockholm (dpa) - Triathlet Gregor Buchholz hat beim WM-Rennen in Stockholm mit Platz drei überrascht. Der 28 Jahre alte Saarbrücker schaffte damit am Samstag auf der siebten von acht Stationen der World Triathlon Series das bislang beste WM-Ergebnis seiner Karriere. Buchholz musste sich über die Sprintdistanz von 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen nur den britischen Brüdern Jonathan und Alistair Brownlee geschlagen geben.

Neumayer Fünfter beim Sommer-Grand-Prix der Skispringer

Hakuba (dpa) - Michael Neumayer hat beim Sommer-Grand-Prix der Skispringer im japanischen Hakuba den fünften Platz belegt. Der 35-Jährige sprang am Samstag 128,5 und 126,5 Meter weit. Den Sieg sicherte sich der Norweger Philip Sjoeen mit Weiten von 125 und 131 Metern. Zweiter wurde der Slowene Jernej Damian, Rang drei ging an Daniel-Andre Tande aus Norwegen. Von den deutschen Springern, die ohne ihre Topleute an den Start gingen, konnten noch Markus Eisenbichler als Zwölfter und Daniel Wenig auf Rang 16 gefallen.