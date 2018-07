Berlin (dpa) - Die SPD-Spitze berät heute ihren weiteren Regierungskurs in der großen Koalition. Präsidium, Fraktionsspitze und die SPD-Bundesminister treffen sich in Berlin. Ein wichtiges Thema soll die Außenpolitik mit den Krisen in der Ukraine und im Irak sein. Außerdem ist der Umgang mit Rüstungsexporten umstritten. Die SPD pocht darauf, Exporte in Drittstaaten außerhalb von EU und Nato nur noch in Ausnahmefällen zu genehmigen, aus der Union kommt scharfe Kritik am Kurs von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.