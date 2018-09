Kourou (dpa) - Die beiden Satelliten für das globale europäische Navigationssystem Galileo befinden sich nicht in der richtigen Erdumlaufbahn. Es gebe eine Abweichung zwischen dem Zielorbit und der erreichten Bahn, teilte die Raketenbetreibergesellschaft Arianespace mit. Ob die Satelliten genügend Treibstoff an Bord haben, um aus eigener Kraft ihre richtige Umlaufbahn zu erreichen, ist unklar. Die beiden Satelliten waren gestern an Bord einer russischer Sojus-Rakete ins All gestartet. Zunächst hatte es geheißen, der Flug sei nach Plan verlaufen.

